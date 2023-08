Was Hazel Brugger als berufstätige Mutter nie mehr tun wird

Mittlerweile haben Hazel Brugger und Thomas Spitzer nicht nur gelernt, in stressigen Situationen die Notbremse zu ziehen. Sie versuchen bewusst, es schon gar nicht so weit kommen zu lassen, dass ein Erschöpfungszustand entsteht. (Obwohl sie immer noch in den Ferien arbeiten – wie ihr unter diesem Link erfahrt). «Wenn Hazel lispelt, ist sie nicht ganz bei der Sache. Wenn sie anfängt, sich im Gesicht und am Hals zu kratzen, auch. Das sind so Kleinigkeiten, an denen ich merke, dass ich sie entlasten sollte», so Spitzer.