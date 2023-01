Schwierige Frage, lustige Antwort

Was Pink sagt wenn Tochter Willow ein Tattoo will

Wenn Mama und Papa so viele Tattoos haben wie jene von Willow und Jameson Hart, liegt es nahe, dass auch die Kinder bald mal eines haben wollen. In einem Interview verrät ihre Mutter, Superstar Pink, was sie dazu sagen würde. Kleiner Spoiler: Ihre Antwort brachte uns zum Kichern.