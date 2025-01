Weshalb werden Fussballer so jung Vater?

«Können sich eine Familie leisten»

In die gleiche Richtung ging auch die Erklärung von Gunter Pilz, einem Honorarprofessor am sportwissenschaftlichen Institut der Universität Hannover, als er vor einigen Jahren ebenfalls zur Ehe-Frage Auskunft gab. Auch er sprach gegenüber dem «Weser Kurier» von einem Stück «Schutz und Geborgenheit in einem Milieu, das durch Konkurrenz und Ellenbogenmentalität geprägt ist». Ebenfalls seien die Sportler starken körperlichen und psychischen Belastungen ausgesetzt. «Da bietet die Ehe einen Ort, wo man die Seele baumeln lassen kann.» Als weitere Erklärung für frühe Hochzeiten führte Pilz den Wohlstand von Profifussballern an: «Profifussballer sind in relativ frühem Alter finanziell unabhängig und können sich eine Familie leisten.»