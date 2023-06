Wie feiern Prinz Harry und Herzogin Meghan den Geburtstag ihrer Tochter?

Wer wird zur Geburtstagsparty geladen?

So geschieht es voraussichtlich auch am Sonntag auf dem Familienanwesen der Sussexes in Montecito CA. Anders als im letzten Jahr wird Lilibet ihren Geburtstag dieses Jahr zuhause in den USA feiern. Das bedeutet: Alle ihre kleinen Freundinnen wohnen in der Nähe!