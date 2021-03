Der Zeitpunkt ihres neuesten Familienzuwachses wirft nun allerdings Fragen auf: Denn wie gesagt, es ist nicht einmal ein halbes Jahr her, dass das Paar die Geburt des kleinen Edu verkündet hat. Und keiner der beiden hat seither je eine Silbe darüber verloren, dass sie weiteren Nachwuchs erwarten würden – im Gegenteil: Alec Baldwin betonte in einem Interview, dass für ihn die Familienplanung nun abgeschlossen sei, und sagte sogar, dass sich Hilaria, wollte sie noch weitere Kinder, dafür einen anderen Mann suchen müsste.