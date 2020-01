Geschenke steuern: Lasst die Kinder eine Wunschliste schreiben und verteilt diese auch an die Grosseltern und Paten. Wer übernimmt was? Kann man sich für ein Geschenk zu Gruppen zusammenschliessen? Kann sich jemand vorstellen, auf Geschenke zu verzichten? Dabei gilt: Die Eltern entscheiden. Grosseltern und Geschwister haben das zu akzeptieren. In den meisten Fällen klappt das sehr gut und alle sind dankbar.