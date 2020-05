Auch ein eigenes Gym im Haus ist ein Luxus, den sich nicht alle leisten können. Aber das Equipment allein genügt nicht – auch ein bisschen Motivation braucht es, um ans (mehr oder weniger hoch gesteckte) Ziel zu kommen. Model Chrissy Teigen, 34, sieht das entspannt. Ihre Kräftigungsübungen mit Tochter Luna, 4, dauerten gerade mal fünf Minuten. Aber immerhin, findet die Ehefrau von Schmusesänger John Legend, 41, auf Instagram: «Proud because according to math, 5 is more than 0» – «Ich bin stolz, denn mathematisch gesehen ist fünf mehr als null.» Das schaffen wir auch mit Kindern, oder?