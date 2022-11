Zerbrecht ihr euch seit Tagen den Kopf, was ihr hinter die 24 Türchen eurer Adventskalender verstecken sollt? Welche Geschenke ihr besorgen müsst, was ihr für Grosi und Götti basteln könntet und wann um Himmels willen ihr auch noch Zeit findet fürs Weihnachtskarten-Shooting? Halt, halt, halt – lehnt euch entspannt zurück und macht es so schlau wie eine befreundete Mutter.