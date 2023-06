In der Höhle

Sie sind herrlich kühl und gleichzeitig geheimnisvoll bis leicht gruselig, und in der Schweiz gibt es eine beachtliche Anzahl davon: Höhlen. Ob das Hölloch in Muotathal SZ, eine der längsten Höhlen der Welt, der grösste unterirdische See Europas in St-Léonard in der Nähe von Sitten VS oder eine der vielen anderen berühmten Schweizer Höhlen – ein Besuch bietet Abkühlung und Abenteuer in einem.