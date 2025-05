Immer mehr Frauen erfüllen sich ihren Kinderwunsch alleine

Auch Oscar-Preisträgerin Charlize Theron (49) entschied sich von Anfang an für ein Leben als Single Mama, erfüllte sich ihren Kinderwunsch aber per Adoption: 2012 adoptierte sie Jackson, 2015 August. Ein Partner fehle ihr nicht, sagte sie 2020 in einem Interview mit «Blick»: «Ich habe meine Kinder. Und ich habe auch meine Mutter um mich herum. Das ist alles, was ich momentan brauche.»