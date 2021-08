Noch etwas hilft Donghua Li in der schweren Zeit: Golf. Zwar trainiert der Olympiasieger, Welt- und Europameister am Pferdpauschen nach wie vor täglich in seiner Paradedisziplin. Er arbeitet als Sportexperte bei der International School in Altdorf, absolviert Show-Auftritte, gibt Turnstunden und Seminare. Genauso viel Zeit investiert er allerdings in den Golfsport. «Mich faszinieren der sportliche wie der mentale Aspekt», sagt Donghua. «Man braucht Kondition, aber auch Präzision und Konzentrationsfähigkeit.» So hilft ihm das tägliche Golftraining bei der Verarbeitung von Janis’ Tod. Donghua setzt sich ein neues Ziel: Er möchte innerhalb eines Jahres sein Handicap von 17,4 auf ein einstelliges verbessern, um an der Schweizer Senioren-Meisterschaft teilnehmen zu können. Dafür trainiert er nicht nur auf dem «heimischen» Green in Meggen LU, sondern reist mit seinem Wohnmobil an Turniere in der ganzen Schweiz.