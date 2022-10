Andere Länder, andere Sorgen

Schaut man sich allerdings die Top fünf der Themen an, um die sich die 16- bis 25-Jährigen hierzulande sorgen, kann ihr politisches Desinteresse nicht ganz so gross sein, wie sie behaupten. So bereiten der Schweizer Jugend folgende Themen und in dieser Reihenfolge schlaflose Nächte: AHV-Reform, Klimawandel, Benzin- und Ölpreis, Energieprobleme und Gleichstellung. Spannend: Ausser mit der US-Jugend, die sich ebenfalls um die Benzinpreise sorgt, gibt es hier keine einzige Überschneidung mit den anderen Ländern. Während die Corona-Krise und ihre Folgen in den USA, Brasilien und Singapur noch ein grosses Thema ist, scheint sie in den jungen Schweizer Köpfen vorbei zu sein. Auch die wirtschaftliche Situation, die in allen anderen Ländern bedrohlich scheint, ist hierzulande kein Sorgenfaktor. Genausowenig wie Arbeitslosigkeit und der Krieg in der Ukraine. Ist die Generation Grunge 2.0 die Generation Scheissegal? Oder vielleicht einfach nur die Generation Orientierungslos? Und wer kann ihr dies in solch komplexen Zeiten verübeln?