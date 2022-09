Bridgerton, Addams Family und Harry Potter

Weiter gehts wieder mit einem Netflix-Wunder: Hyacinth ist die jüngste der «Bridgerton»-Geschwister, gespielt von Florence Hunt. 130 Prozent öfter wurde der Name dieses Jahr geklickt als vorher. Weiter hinten befinden sich zum Beispiel noch Finneas (so lautet der Name von Jessica Biel und Justin Timberlakes zweitem Sohn) oder Wednesday. So hiess 1991 bereits die Tochter der «Addams Family» im Film. Dass der Name damals keine grossen Wellen schlug, liegt vielleicht an der Film-Begründung, warum der Charakter (gespielt von Christina Ricci) so heisst: «Mittwochskinder sind voller Kummer». Das hielt «Harry-Potter»-Star Rupert Grint nicht davon ab, seine Tochter Wednesday zu nennen – und viele Eltern tun es ihm nun offenbar gleich.