Phil Collins ist jetzt zweifacher Rock-Opa

Relativ neu in der Riege der Rockstar-Grossväter ist Bruce Springsteen (74). Wie sein Hit «Born In The USA» ist auch Enkelin Lily Harper vor zwei Jahren in Amerika zur Welt gekommen. Die Kleine ist die Tochter von Springsteens Sohn Sam (30). Die Geburt gab Oma Patti Scialfa (70) damals stolz auf Instagram bekannt. Seither postet sie seltene, aber umso süssere Einblicke ins Leben der kleinen Springsteen-Enkelin.