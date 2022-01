Überhaupt scheint der Tennisstar vollkommen vernarrt in sein Töchterchen zu sein. «Tara ist so süss, sanft; jetzt sucht sie mich immer mehr. Früher war es Mama. Jetzt, wo sie mich sieht, umarmt sie mich so zärtlich, dass die Welt stehen bleibt», schwärmte er 2020 in einem Interview mit der serbischen Tageszeitung «Blic». Ob seine Kinder dereinst in Papas Fusstapfen treten, sei nicht so wichtig: «Ich möchte, dass sie an ihre Träume glauben, und dass diese wahr werden. Ich lebe meinen Traum. Das will ich auch für meine Kinder.» Für die Öffentlichkeit mag Novak Djokovic momentan der böseste Bube des Tenniszirkus sein. Für seine Kinder ist er mit Sicherheit der beste Papa der Welt.