Der Papa

Sam Asghari wurde im iranischen Teheran geboren und wanderte mit 12 Jahren mit seiner Familie nach Los Angeles aus. Er ist das jüngste von vier Kindern. In seinen frühen Zwanzigern arbeitete er als Model und wurde für Musikvideos gebucht, unter anderem für Fifth Harmonys «Work from home». Britney traf er 2016 am Set des Videos zu ihrem Clip «Slumber Party». Beim Kennenlernen habe er sie gefragt: «Sorry, wie heisst du nochmal?», erzählte er in einem Interview mit «Men’s Health». «Aber niemand ausser ich fand das lustig.» Asghari arbeitet inzwischen auch als Schauspieler und besitzt seine eigene Firma, «Asghari Fitness», welche personalisierte Trainings- und Ernährungspläne offeriert. Wie sehr er sich aufs Baby freut, teilte er kürzlich auf Instagram: «Die Vaterschaft ist etwas, auf das ich mich immer gefreut habe und das ich nicht auf die leichte Schulter nehme. Es ist die wichtigste Aufgabe, die ich jemals haben werde.»