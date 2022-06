Wann ist eine Fehlgeburt endlich kein Tabuthema mehr?

«Als Frauen haben wir immer noch keine Plattform, um über die Auswirkungen dieses Verlustes zu sprechen. Ich habe neun Kinder bei einer Fehlgeburt verloren», schreibt Sharon Stone (64) zu einem aktuellen Instagram-Post der Zeitschrift «People», in dem es um die Fehlgeburt von «Dancing with the Stars»-Tänzerin Peta Murgatroyd (35) geht. Der Hollywood-Star reiht sich damit in eine lange Reihe Prominenter ein, die das selbe erlebt haben und öffentlich darüber sprachen, von Herzogin Meghan über die Pop-Superstars Pink, Beyoncé und Lilly Allen, Model Fiona Erdmann bis zu Schweizer Stars wie Sandra Boner, Géraldine Knie, Nicola Spirig oder Stéphanie Berger.