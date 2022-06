Das Glace ist fertig, aber der Stängel ist noch da. Und zwar noch lange. Okay, Hand auf's Herz: es sieht wahrscheinlich nicht besonders ladylike aus, aber ich glaube, wir haben es alle schon mal gemacht, egal ob als Kind oder erwachsene Person. Es geschieht aus Langeweile oder während wir tief in Gedanken versunken sind: auf dem Glacestängel wird manchmal eine halbe Ewigkeit herum gekaut, gebissen oder auf Schweizerdeutsch gesagt gechätscht. Das Limit vom Stängeli wird getestet, bis es zum Teil sogar zerbricht und wir hoffen, dass sich keine Holzsplitter in den Mund bohren. Vor allem Kinder haben das Ding teilweise stundenlang im Mund, bis die Zähne kaputt gehen. Das befürchten zumindest einige Mamis und Papis. Doch ist das wirklich so? Im Gespräch Zahnärztin Branka Waidelich-Tomljenovic der Zahnarztpraxis in Brugg, AG, erfahren wir, wie ungesund das Stängel-Kauen wirklich ist.



Was könnte die Ursache sein, dass jemand am Glacestängel herum kaut?

Dr. med. dent. Branka Waidelich-Tomljenovic: Es kann ähnlich wie beim Nägelkauen oder Zähneknirschen als Stressbewältigung dienen oder einfach eine schlechte Angewohnheit sein. Bei Kleinkindern (von zirka zwei bis vier Jahre) könnte es möglicherweise auch einen Nuggiersatz darstellen. In der Schnuller-Abgewöhnungsphase werden oft diverse Gegenstände in den Mund genommen.



Kann das für Kinder oder Erwachsene schädlich sein?

Schädlich würde ich nicht sagen, bei Erwachsenen sieht es wohl einfach ein bisschen fragwürdig aus. Bei Kindern sollte man sich natürlich darauf achten, dass sie nicht mit dem Stängeli im Mund rumrennen wegen der Unfall- und Verletzungsgefahr. Zudem finde ich persönlich das Kauen am Plastikstängeli selber nicht so toll, da möglicherweise Kunststoffteile verschluckt werden können.