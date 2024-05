Ausdauertraining an die Herzfrequenz anpassen? Warum das sinnvoll ist

Ist das Tragen einer Pulsuhr im Alltag ratsam?

Törpel: Je nachdem welche Zielstellung verfolgt wird, kann das Tragen einer Pulsuhr durch die tatsächlich gemessene Herzfrequenz Aufschlüsse über das Aktivitätslevel in Beruf und Freizeit geben, zum Beispiel in Bezug zur maximalen Herzfrequenz, gemessen in einem Belastungstest, oder zur Ruheherzfrequenz, gemessen am Morgen nach dem Aufwachen.