Diagnose Vaginismus: «Die Psyche spielt dabei eine grosse Rolle»

Auch die so genannte Exposition ist eine gute Möglichkeit, Vaginismus zu behandeln. Hierbei setzt man sich in ganz kleinen Schritten dem aus, was Schmerzen bereitet oder Angst macht. Im Fall von Vaginismus geht es dabei um ein Vaginaltraining mit sogenannten Dilatoren, das sind Gegenstände in Penisform verschiedener Grössen. Zur Anwendung sollte Rücksprache mit der Gynäkologin oder dem Gynäkologen gehalten werden. Im Allgemeinen wird mit dem Einführen des kleinsten Dilators begonnen und die Grösse nach und nach gesteigert. Dabei geht es auch darum, dass die Muskeln lernen, nicht zu verkrampfen. Durch die Erfahrung des behutsamen Einführens «lernt» der Körper und Betroffene bauen Ängste ab.