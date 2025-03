Fasten neu gedacht: Sind traditionelle Fastenkuren noch zeitgemäss?

Mit dem Aschermittwoch beginnt die offizielle christliche Fastenzeit, für viele Menschen ist es eine Phase der bewussten Enthaltsamkeit und Reinigung. Offiziell dauert dieser Zeitraum 40 Tage an – ganz schön lang. Zu lang? «Ich würde niemandem raten, 40 Tage streng zu fasten», erklärt Prof. Michaela Axt–Gadermann im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. So gesund es auch sei, der Stoffwechsel werde umso langsamer, je länger und strenger das Fasten andauert.