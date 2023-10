Freundschaftsarmbänder wieder in: Das hat Taylor Swift damit zu tun

«Make the friendship bracelets, take the moment and taste it»: Mit einer eigentlich relativ unscheinbaren Songzeile in ihrem «Midnights»–Track «You're on Your Own, Kid» hat Taylor Swift (33) das Comeback der Freundschaftsarmbänder eingeläutet. «Macht euch Freundschaftsarmbänder, nutzt den Moment und kostet ihn aus», singt der Mega–Popstar und hat die Fans damit dazu inspiriert, sich selbst Freundschaftsarmbänder zu knüpfen und diese bei Konzerten im Rahmen der «The Eras»–Tour untereinander zu tauschen.