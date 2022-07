Tag der Avocado: Fünf Fakten über die grüne Superfrucht

Frucht oder Gemüse?

Die Avocado wächst am Baum, dieser hat seinen Ursprung in Südmexiko. Die Pflanzenart gehört zur Familie der Lorbeergewächse. Und ja, richtig gelesen, bei der Avocado handelt es sich um eine Frucht, genauer gesagt um eine Beere - zumindest aus botanischer Sicht. Im europäischen Raum kommt sie allerdings vor allem als Gemüse in herzhaften Gerichten zum Einsatz.