Hat er doch ein Haus?

So wirr Musks Aussagen und Ideen manchmal daherkommen mögen, so undurchsichtig bleiben die Besitztümer des Multimilliardärs. Denn als Musk kürzlich über seine Einsamkeit sinnierte, meinte er noch: «Wenn ich an einer Rakete arbeite, alleine in meinem kleinen Haus wohne, wenn mein Hund nicht dabei ist, dann fühle ich mich ziemlich einsam. Weil ich allein in einem kleinen Haus bin, ohne Hund».