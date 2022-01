Ferragnis Wallis-Abenteuer wird zum Swissness-Spass

Auch Christa Rigozzi, 38, verbrachte den Jahreswechsel in den Bergen. Diesmal wählte sie Zermatt als Ort des Geschehens, an den sie mit Ehemann Giovanni Marchese, 43, und den Zwillingen Alissa und Zoe reiste. Bei Familie Rigozzi-Marchese gibt es über den Jahreswechsel jeweils gleich noch einen grossen Grund zum Feiern: Die Zwillinge haben just am Silvestertag Geburtstag. Den fünften hatten sie entsprechend im Wallis verbracht, bevor vergangene Woche ein Nachfeiern in den eigenen vier Wänden im Tessin mitsamt den Grosseltern und dem Urgrosi anstand.