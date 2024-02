Fiona Erdmann bekam Glückwünsche zur Fehlgeburt

«Mich juckt das gar nicht»

An der Berliner Fashion Week hat Fiona Erdmann jetzt mit «t-online» über die unangebrachten Glückwünsche und fiesen Kommentare gesprochen. Sie sieht die Sache allerdings relativ locker: «Ich habe so viel in meiner Karriere erlebt. Mich juckt das gar nicht, wenn Menschen sich damit nicht hundertprozentig auseinandersetzen. So ist die Welt – schnelllebig, alles muss schnell gehen. Mit so etwas muss man dann am Ende auch rechnen. Ich hab ein dickes Fell, bei mir ist alles gut.»