«Glee»-Star Naya Rivera starb innerhalb von Minuten

Naya Rivera, die in der US-Hitserie «Glee» Berühmtheit erlangte, hinterlässt ihren vierjährigen Sohn Josey. Dieser war gemeinsam mit seiner Mutter beim verheerenden Bootsausflug dabei, wurde später alleine auf dem Gefährt vorgefunden. «Naya Rivera hatte wohl noch genug Kraft, ihren Sohn ins Boot zu heben, aber für sie selbst reichte es nicht mehr», erklärte der zuständige Sheriff Bill Ayub an einer Pressekonferenz. Er geht davon aus, dass das Boot, das nicht verankert war, «begann, abzutreiben». Im See gebe es viele Strömungen.