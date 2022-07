Als «Grande Finale» seiner Show «Das grosse Schlagercomeback» kündigt Silbereisen in Leipzig seine Ex-Freundin an: «Wir starten jetzt den Countdown für unsere erfolgreichste Sängerin. Ich könnte viele Rekorde aufzählen, die sie alle erreicht hat. Aber ich will es kurz machen. Ich bin und bleibe ihr grösster Fan», verrät Silbereisen.