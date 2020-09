In der Nacht führt ein Schiff der Küstenwache die Suche fort. Doch die Hoffnung ist gering: Das Meer misst an jener Stelle nur rund 10 Grad Celsius. Nach einer halben Stunde im Wasser besteht in den meisten Fällen kaum eine Überlebenschance. Vater Günther Küblböck aber gibt noch nicht auf. «Ich klammere mich jetzt nur an die Hoffnung, dass irgendwie doch noch alles gut wird.»