Was wollen uns «Diese Ochsenknechts» eigentlich zeigen?

Job: gelernte Juwelierfachverkäuferin, startete allerdings schon im Alter von 14 Jahren ihre Modelkarriere. 1993 wurde erstmals der Scheinwerfer auf sie gerichtet, als sie Schauspieler Uwe Ochsenknecht, 65, ehelichte, mit dem sie bis 2009 zusammen war. Seither ist sie eine Person des öffentlichen Interesses und nutzt dies für ihre Projekte. So hat sie bereits eine Autobiografie veröffentlicht, hat als Autorin zwei weitere Bücher verfasst, war in Nebenrollen im Film zu sehen, nahm Modeljobs an, lancierte eine Kosmetiklinie, ist als Moderatorin tätig, kuratierte eine eigene Fotoausstellung, promotet Produkte auf Instagram und ist regelmässige Teilnehmerin in Reality-Shows. Kurzum: Natascha Tausendsassa.