Bei den Windsors haben sich riesengrosse Lücken aufgetan

An jenem Tag wird seit Ende des Ersten Weltkriegs den Angehörigen der Soldaten gedacht, die im Dienst ihr Leben gelassen haben. Bereits am Donnerstag fand der Rememberance Day statt, doch traditionsgemäss wird am Sonntag drauf der Rememberance Sunday gefeiert, und dazwischen findet am Samstagabend das Royal British Legion Festival of Rememberance in der Albert Hall statt, das für die Mitglieder des Britischen Königshauses einen Pflichttermin in der Agenda darstellt.