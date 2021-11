Meghans Rückzug ist das Beste, was Kate passieren konnte

Und die weiss die Herzogin zu nutzen, wie sich Insider einig sind. Kürzlich etwa zeigte sie sich mit Ehemann Prinz William, 39, Schwiegervater Prinz Charles, 72, und dessen Frau Herzogin Camilla, 74, an der Premiere des neuen Bond-Streifens «No Time to Die». In ihrer glitzernden Wow-Robe legte sie einen umwerfenden Auftritt hin – und strotzte nur so vor Glamour. Sie sei «ein royaler Rockstar» gewesen, urteilte der Insider in der «Daily Mail», und damit «all das, was Meghan jetzt hätte sein sollen».