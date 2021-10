U i ha gmeint, de Tüüfu chäm im Füür und nid im rote Chleid

Sieht man da Bein? Nein? Dekolleté. Mitnichten. Einen Hauch ihrer schlanken Silhouette? Ja, doch. Denn was so ein Full Look in nur einer Farbe kann, ist, das Augenmerk aufs Wesentliche lenken, ja modellieren – wenn der Schnitt stimmt. Und da beweist Kate natürlich wieder das richtige Händchen. Der Mix aus anliegendem Oberteil und Rock in schwingender A-Linie zaubert eine Wespentaille und ellenlange (wenn auch versteckte) Beine. Das Ganze noch in Feuerrot zu tauchen ... ja, da kommt noch eine Schippe Sex-Appeal dazu. Weisch sie isch e Flamme, e Flamme...