Der Bräutigam teilte nur zwei Tage nach der Hochzeit Bilder der Traumhochzeit sowie ein wunderschönes Gedicht des Schriftstellers E. E. Cummings auf seinem Instagram-Account. Dabei stellte er wieder mal unter Beweis, welch unverbesserlicher Romantiker er ist. So heisst es in «I Carry Your Heart With Me» etwa: «Ich trage dein Herz bei mir. Nie bin ich ohne es. Wohin ich auch gehe, gehst du, meine Teure. Und was auch immer nur von mir allein getan wird, ist dein Werk, mein Schatz. Ich fürchte kein Schicksal, weil du mein Schicksal bist, meine Liebste.»