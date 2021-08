Doch nur einige Wochen später mussten Mary und Frederik den Aufenthalt in der Schweiz abbrechen – nach neuneinhalb statt zwölf geplanten Wochen. Sie kehrten Mitte März 2020 nach Kopenhagen heim. Der Grund: Corona. Nicht etwa die Situation in der Schweiz liess sie damals noch vor dem Lockdown in die Heimat zurückgehen, sondern die bereits früher in Dänemark ergriffenen Massnahmen. In dieser unberechenbaren Situation wollten Mary und Frederik mit ihren Kindern das heimische Volk unterstützen, wie sie in einer Mitteilung erklärten. «Für das Kronprinzenpaar war die Entscheidung selbstverständlich, nun zurückzukehren und den Dänen in einer Zeit beizustehen, die viel von uns fordert und während der wir eine gemeinsame Verantwortung tragen, aufeinander aufzupassen.»