Gemäss Autor Robert Lacey, 77, dessen Buch «Battle of the Brothers» («Kampf der Brüder») auf Dianas 60. Geburtstag hin erscheint, wäre Harry durchaus an einer Versöhnung interessiert. «Aber auf der anderen Seite haben wir William, der nicht bereit zu sein scheint, irgend etwas zuzugeben. Und dann ist da noch Meghan, die in dieser Frage an ihren Waffen festhält», so der Autor in einem Interview. «Es ist sehr bedauerlich, dass Meghan nicht ein wenig nachgibt.»