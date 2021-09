Diese coole belgische Royal-Truppe steht vor der Trennung

Prinzessin Elisabeth, 19, Prinz Gabriel, 18, Prinz Emmanuel, 15, und Prinzessin Eléonore, 13, sind nicht nur unaufhaltsam in die Höhe geschossen, sondern werden so langsam auch richtig flügge. Denn so cool das Bild auch ist, das das Quartett gemeinsam abgibt, so selten werden wir dieses in Zukunft zu Gesicht bekommen. Für zwei der vier Kinder von König Philippe, 61, und Königin Mathilde, 48, nämlich stehen grosse Veränderungen an – die auch ihre jüngeren Geschwister betreffen.