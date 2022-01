Eugenies Stube verrät fast mehr, als ihr lieb sein dürfte

Als Absolventin eines Studiums in Kunstgeschichte überrascht es nicht, brennt Eugenie nach wie vor für Künstler und ihre Werke. Entsprechend prominent hat sie ein Werk zum Oeuvre von Leonardo da Vinci direkt in der Mitte des Regals platziert. Ihre Kompetenzen im Kunstbereich hat sich Eugenie über die Jahre nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis angeeignet. Vor der Geburt ihres Sohnes August arbeitete sie lange Zeit als Direktorin bei Hauser & Wirth, einer Schweizer Kunstgalerie mit Ableger in Mayfair, London.