Am Wochenende nämlich wurde die ehemalige Prinzessin dabei gesichtet, wie sie im Warenhaus Bed, Bath & Beyond einige Einrichtungs-Essentials einkaufte. Nach der Ankunft in New York sind Mako und Kei Komuro in ein möbliertes Apartment mit einem Schlafzimmer mitten in Manhattan gezogen, von dem aus sie nur eine Viertelstunde zu Fuss brauchen, um zum Times Square zu gelangen.