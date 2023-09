Graf Nikolai packt über dänische Königsfamilie aus

Margrethe betonte letztes Jahr, dass ihr Entscheid auch positive Auswirkungen auf ihre Enkel haben werde – etwa, dass diese so mehr Freiheiten haben würden. Dazu Margrethes Enkel: «Ich denke, in Zukunft werde ich freier sein, aber ich habe mich noch nie eingeschränkt gefühlt». Bis jetzt habe sich mit dem neuen Titel nichts verändert. «Ich denke, in der Zukunft wird es einen Unterschied machen.»