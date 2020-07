Harry und Meghan kehren dem Royalen endgültig den Rücken

Bis die multimediale gemeinnützige Organisation an den Start geht, machen sich Harry und Meghan gegen Rassismus stark. Dieser dürfe eigentlich «keinen Platz» in der Gesellschaft haben, komme aber dennoch viel zu häufig vor, erklärte Harry in einer Videokonferenz des Netzwerks The Queen's Commonwealth Trust, dem Harry und Meghan als Präsident und Vizepräsidentin vorstehen.