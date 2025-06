In den Videos von Syed ist Borg Høiby zu sehen, wie er in bester Gesellschaft ein feines Zmittag im noblen Strandclub La Guérite geniesst. Schaut man sich die Skandalbilder von Marius Borg Høiby an, scheint Syed ganz auf seiner Wellenlänge zu liegen: Luxus, dicke Zigarren und bloss keine Zurückhaltung in Sachen Protz üben. Syed schmückt sich gerne mit schönen Frauen an seiner Seite, so etwa auch mit der Ex-Vize-Miss Universe Schweiz, Nadiya Karplyuk (30).