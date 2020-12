Das Engagement von Sofia stiess auf ein riesiges Echo, national wie international. So wurde die Prinzessin von der britischen «Vogue» als eine von fünf herausragenden Frauen in der Coronakrise genannt. Und im November wurde sie von einem Marketing-Unternehmen sogar als «Covid-Heldin des Jahrhunderts» geehrt. «Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Sofia ist unsere königliche Ikone, die sich entschieden hat, den weissen Kittel anzuziehen und mitten im Epizentrum der Covid-19-Pandemie zu arbeiten», so die Begründung.