Mit Ingrid Alexandra erobert royale Lässigkeit den Thron

Naturverbunden

Dass die ganze Familie gerne in der Natur ist, ist bekannt. Allen voran die jährlichen Bilder von den Sommerferien auf der Insel Dvergsoya in Kristiansand zeugen unmissverständlich davon. Auch Ingrid Alexandra lässt sich gerne im Freien ablichten und ist ohnehin am liebsten draussen. Die Natur beruhige sie. Und so schlafe seine Tochter am liebsten in einem einfachen Zelt draussen, weil sie so gerne in der Natur sei, berichtet stylebook.de unter Berufung auf Kronprinz Haakon.