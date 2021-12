Nun sind seit den Geschehnissen zwölf Monate ins Land gegangen. Und Royal-Fans dürften sich nur wünschen, sich mit solchen Lappalien wie einer neuen Frise von Fürstin Charlène beschäftigen zu dürfen. Denn seit über einem halben Jahr ist ihre Frisur das Letzte, was in der Öffentlichkeit von Interesse ist. Denn mit ihren vielen Operationen im Hals-Nasen-Ohren-Bereich und dem damit einhergehenden monatelangen Festsitzen in Südafrika bereitet die Fürstin ihren Fans seit geraumer Zeit grosse Sorgen. Nach ihrer kurzzeitigen Rückkehr nach Monaco Mitte November weilt sie seither in einer Klinik im Ausland, in der sie sich von ihrer psychischen und physischen Erschöpfung zu erholen versucht.