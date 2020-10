Nun sorgt auch noch Annes Familie für Aufruhr im Palast

Betrieben wurde der Podcast während zwei Jahren zunächst von der Firma Joe Media. Diese meldete allerdings im Mai Insolvenz an, wie «Express» berichtet. Im Anschluss daran wurde das Unternehmen von der Firma Greencastle Capital übernommen. Diese wirft Tindall, Payne und Haskell nun vor, versucht zu haben, die Show nach dem Aus von Joe Media unter dem Namen «The Good, The Bad And The Rugby» weiterzuführen. Das allerdings steht dem Trio dem Unternehmen zufolge nicht zu. Greencastle Capital behauptet, die drei hätten nicht die Erlaubnis gehabt, das Branding von «House of Rugby» zu verwenden oder selbst Sponsoren für die Show zu suchen. Tindall und Haskell sollen gar T-Shirts mit dem Logo getragen haben, womit die Markenrechte Greencastle Capital zufolge verletzt worden sind.