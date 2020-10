Prinzessin Beatrice' Party-Sünde kommt ans Licht

Aber auch die stets so souveräne Kronprinzessin Mette-Marit, 47, hat eine wilde Vergangenheit – die natürlich sofort ausgeschlachtet wurde, als sich Kronprinz Haakon, 47, in sie verliebte. Auch dass sie bereits einen unehelichen Sohn hatte, sorgte beim Volk für Skepsis. An einer Pressekonferenz gestand Mette-Marit unter Tränen schliesslich all ihre Jugendsünden. Heute fliegen ihr die Herzen der Norweger nur so zu. Das Volk liebt Mette-Marit für ihre bodenständige Art.