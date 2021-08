Prinzessin Madeleine lässt den Traum ihrer Fans platzen

Doch wie sich nun zeigte, sollte die Taufe der letzte Auftritt der Prinzessin bei ihrer Heimatreise sein. Bislang war unklar gewesen, wann sie wieder in ihr neues Zuhause zurückkehren würde, nun also hat die Prinzessin die temporär aufgeschlagenen Zelte in ihrer alten Heimat wieder abgebrochen und ist in die USA zurückgekehrt. Ein Grund dafür dürften ihre Kinder sein, die in Florida in die Schule und den Kindergarten gehen. Ebenfalls geht Madeleine grundsätzlich von zuhause aus ihren beruflichen Aufgaben nach. Die studierte (Kunst-)Historikerin ist tief in der World Childhood Foundation verwurzelt, die ihre Mutter einst gegründet hatte. Dort ist sie sowohl Ehrenmitglied als auch in der Direktion tätig. Zudem nimmt sie auch andere karitative Aufgaben wahr und ist ebenfalls unter die Kinderbuchautorinnen gegangen.