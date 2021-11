Seine Gattin fehle ihm

Royal-Fans kaufen Alberts Sehnsucht nach Charlène nicht ab

In den nächsten Tagen soll Fürstin Charlène von Monaco endlich nach Hause zurückkehren – was ihr Gatte kaum erwarten kann. In einem neuen Interview gibt sich Fürst Albert sehr persönlich. Doch das stösst bei den Royal-Fans teilweise auf Unverständnis.