So könnte das Baby von Harry und Meghan heissen

Auch Namen, die bereits in der königlichen Familie vorkommen, werden hoch gehandelt. So tippen einige Briten auf Elizabeth oder Philip. Aber auch der Name Diana, in Gedenken an Harrys verstorbene Mutter, ist im Gespräch. Daran, dass Harry und Meghans Nachwuchs nach seiner Grossmutter mütterlicherseits genannt wird – also den Namen Doria bekommt – glauben hingegen nur wenige.